Ecografia: è un maschio il mio bambino?

Buongiorno dottore, ieri ho fatto la visita sono a 17 settimane. Fino a ora il bambino non si è fatto vedere perché tiene le gambe sempre strette. Durante il controllo di ieri ha aperto un po’ le gambe e il dottore mi ha detto che a lui sembra un maschio però vuole aspettare la conferma della morfologica. Secondo lei dalla foto che le ho inviato si può sbagliare ? Grazie mille in anticipo del suo tempo.



Buongiorno signora, innanzitutto le faccio i miei migliori auguri per la sua gravidanza. L’immagine che lei mi ha inviato potrebbe far pensare che sia maschio ma la qualità della foto, essendo l’esame dinamico, non permette la certezza. Le auguro di avere quello che desidera, ma soprattutto di vivere la maternità appieno per quello che è: una meravigliosa avventura. Mi tenga aggiornato, se le fa piacere. Cari saluti.



