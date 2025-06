Ecografia: la ginecologa dice che va tutto bene, ha ragione?

Una domanda di: Alessandro Buongiorno, ieri abbiamo fatto l’ecografia alla 29 settimana + 3 e da questa sono risultati valori di BPD 8.30 cm e HC 29.94 con percentili di >99% e 97.8 % e quindi risultano avanti di quasi 4 settimane (33 settimane) rispetto a quella reale. Paragonandoli con la penultima ecografia di 25 settimane + 3 in cui risultavano leggermente aumentati paragonabili a un 26 settimane (BPD 67,3 mm HC 21.43cm) le chiedo, cosa sta succedendo? Dobbiamo preoccuparci? La mia ginecologa sembrava tranquilla dicendo che è costituzione, ma informandosi su internet e leggendo le tabelle non sembra una cosa proprio proprio normale.



Buongiorno,

i centili di norma danno un'indicazione della crescita fetale, un altro discorso è la formazione del sistema nervoso centrale e la valutazione morfologica del sistema nervoso fetale.

Se la collega era tranquilla non agitatevi, mi immagino che per prassi vi avrà dato un controllo per valutare la crescita e la morfologia tra tre/quattro settimane. Nel frattempo mi affiderei a quanto detto dalla collega.

Cordiali saluti.



