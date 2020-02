Ecografia morfologica e diagnosi di displasia scheletrica

Una domanda di: Letizia

Una settimana fa alla 20 +4, durante la visita morfologica, al mio bimbo hanno trovato i femori più corti e curvi, quindi una displasia scheletrica. Si può con solo questi due dati formulare una diagnosi (i femori sono più corti di due settimane)? Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Gentile signora mamma, certamente non è possibile stabilire una diagnosi soltanto in base al riscontro di displasia femorale in quanto questo “indizio” è condiviso da una miriade di situazioni molto diverse.

In generale, poi, ci tengo a precisare che non possiamo fare una diagnosi medica in base alla singola ecografia, ma che possiamo porre un sospetto diagnostico che va verificato con ulteriori accertamenti. E’ il lavoro della Diagnosi Prenatale.

Capisco che questo dato vi abbia spaesato e magari fatto cercare informazioni su internet, peggiorando l’ansia.

Tenete duro e come genitori chiedete tutte le informazioni di cui avete bisogno ai professionisti che si stanno prendendo cura di lei e del suo bambino…è un vostro diritto! Inoltre, una volta che sarà chiarito il sospetto diagnostico, cercate di farvi indicare gli specialisti (neonatologi, ortopedici o chirurghi pediatrici) che un domani si prenderanno cura del bimbo: vedrete che tanti dubbi si dipaneranno.

Spero di esservi stata di aiuto, resto a disposizione per qualunque necessità, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto