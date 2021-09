Ecografia per dissipare un dubbio (del ginecologo)

Una domanda di: Ellie

Ho 38 anni e, in attesa del 2 figlio, dopo aver scoperto la gravidanza ho effettuato il dosaggio delle beta:

2600, dopo 3 giorni 4380, quindi 6500 infine 12500.

Ho fatto eco transvaginale a 6 settimane più tre giorni (ultimo ciclo 19.07 ovulazione 27/28 luglio ciclo irregolare tra 21 e 24

giorni) il ginecologo mi vuole rivedere tra una settimana perché dice che il feto

è difforme, cioè ha una forma che non lo convince: CRL 0.64 cm. Sono preoccupata

vorrei un consiglio perché sono confusa.





Capita di frequente che l’ecografia del primo trimestre debba essere ripetuta senza che ci debbano essere dei problemi. Il feto è molto piccolo e spesso è meglio avere una conferma in più. Dall’ecografia che ci ha mandato però si vede un feto con una lunghezza adeguata per epoca gestazionale e l’immagine nera anecogena che si vede al polo cefalico è la vescicola encefalica, o meglio il romboencefalo. Questa immagine ecografica è normale e questa cavità si vede sempre nei feti a queste settimane di gestazione.

Mi sento dunque di rassicurarla. Mi tenga aggiornata, se lo desidera. Con cordialità.

