Ecografia: perché non si è visto il bambino?

Una domanda di: Sara

Ho avuto il ciclo il 3 gennaio regolare di una settimana poi l’ho riavuto il 31 gennaio due giorni poi non più. Ieri ho fatto un test mi è risultato positivo oggi sono andata dal mio ginecologo e pultroppo nell’utero non c’è niente non si è visto nulla… Domattina devo andare in ospedale a fare le beta… Secondo lui le probabilità possono essere che ho abortito già o che sta crescendo fuori dall’utero. In base ai valori delle beta di domani vediamo ho sinceramente molto paura delle conseguenze… Non so se sperare di avere già abortito spontaneamente piuttosto che fare il raschiamento… Dovrei già essere di 9 settimane impossibile che non si sia sviluppato come deve e essendo ancora indietro non si vede? Grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile signora se l'ultima mestruazione si è verificata il dal 31 gennaio al momento dell'ecografia era di 5 settimane e non di nove, quindi è normale che non si sia visto nulla. Il dosaggio delle beta sarà dirimente assieme ad una ecografia da ripetersi tra una settimana. Pensare già a una gravidanza extrauterina o a un aborto mi sembra un po' prematuro, durante un controllo effettuato così presto. Sicuramente il ginecologo le avrà detto quanto io ho scritto: lo ascolti e davvero non si fasci la testa prima che sia verosimile pensare di averla rotta. Mi tenga aggiornato. Con cordialità.