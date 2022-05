Ecografia: perché si vedono solo la camera gestazionale e il sacco vitellino?

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve Gilda, niente paura!

Se lei era abituata ad avere cicli lunghi con un ritardo tra i 2 e i 5 giorni possiamo presumere che anche questa volta sia accaduto quello che era solita riscontrare. Non tutte le donne infatti hanno cicli di 28 giorni con l’ovulazione inesorabilmente al 14° giorno!

A volte l’ovulazione nemmeno si verifica ma non ce ne accorgiamo perché la mestruazione arriva ugualmente.

Nel suo caso in teoria oggi dovrebbe essere già alla settima settimana di gestazione (so che sembra tanto, ma noi ginecologi facciamo iniziare la gravidanza dal primo giorno dell’ultima mestruazione, quindi almeno due settimane prima che esista l’embrione!) ma se ancora non si riesce a visualizzare l’embrione mi aspetto che sia invece di 5 settimane.

Un’ottima notizia è che, oltre alla camera gestazionale all’interno dell’utero, si sia visualizzato il sacco vitellino in quanto appartiene all’embrione e quindi ci aspettiamo di riuscire a distinguerlo bene alla prossima ecografia.

Magari la prossima volta si riuscirà anche a visualizzare il battito cardiaco, così da essere certi del fatto che la gravidanza sta proseguendo a gonfie vele.

Vedrà che anche se le sembra che il 31 maggio non arrivi mai, in realtà è dietro l’angolo e nel frattempo può cercare di ascoltare i segnali che il corpo ci manda e ci testimoniano dell’azione degli ormoni gravidici.

Sono tutti segnali buoni e positivi di gravidanza evolutiva questi “sintomi”: mancanza del ciclo mestruale, senso di tensione al seno, bisogno di dormire o stanchezza maggiore del solito, intestino che si impigrisce con tendenza al meteorismo (la pancia si gonfia soprattutto verso sera), bisogno di urinare più spesso del solito (anche di notte), fastidio ad alcuni odori (ad esempio il fumo di sigaretta e/o il caffè), repulsione verso alcuni cibi (ad esempio la carne e/o il pesce) fino alla nausea (specialmente presente al mattino al risveglio), umore fragile con facilità al pianto…

Spero di averla aiutata, resto a disposizione se desidera, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

