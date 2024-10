Ecografia: permette di capire se la gravidanza proseguirà?

Una domanda di: Giulia

Sono una donna di 28 anni che è incinta di 8 settimane + 3 giorni. Nella seconda ecografia, effettuata a 7 settimane, è emersa un’altra camera gestazionale con un feto di 5mm e battito regolare. Oggi ho effettuato una terza ecografia, una camera gestazionale procede con una grandezza buona , l’altra invece sembra essere troppo piccola. Il feto è di 17 mm (cresciuto di parecchio e battito regolare) ma la camera è di 19×12 mm. La mia ginecologa mi ha detto che potrebbe non procedere e sono molto preoccupata. È molto grave la situazione? Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora, dai dati riferiti la gravidanza è in evoluzione in quanto l’embrione cresce e il battito è presente. Le caratteristiche ecografiche sul singolo fotogramma sono purtroppo un limite in una valutazione epistolare in quanto sono il fermo immagine di un esame ecografico complesso, che va valutato e interpretato mentre si esegue e non permette di esprimere valutazioni se non durante l’esecuzione. In ogni caso solo il proseguimento delle valutazioni cliniche ed ecografiche sarà in grado di dimostrare la presenza o meno di un problema che attualmente non sembra manifestarsi in maniera certa in quanto, appunto, l’embrione cresce e il battito è presente.

