Ecografia: quando si vede l’embrione?

Dottoressa Elsa Viora A cura di Elsa Viora - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 22/01/2026 Aggiornato il 22/01/2026

L'ecografia riesce a individuare la gravidanza in utero solo quando il valore delle beta-hCG è uguale o maggiore di 1.000, quando è inferiore non si riesce a vedere nulla.

Una domanda di: Andrea
Gentilissimi,
pongo a voi una domanda nella speranza che qualcuno riesca a farmi stare un po’ più tranquilla.
Il 3 di questo mese, gennaio 2026 faccio un test e risulta positivo. Lo faccio perché il 29/12 mi è arrivato come solito il ciclo ma era un ciclo strano (molto meno abbondante, non dolorante come solito) (precedente leggero spotting dal 15/12 al 29/12). Lo dico alla mia dottoressa e mi fa fare le beta-hCG. Le faccio il 05/01 con risultato 275.
Durante tutto questo arco di tempo continuo a sanguinare con frammenti di tessuto (così sembra) e piccoli coaguli (alcuni fibrosi, altri gelatinosi), ho dolore pelvico alternante, non forte. Due giorni dopo, il 07/01 ripeto le beta-hCG e sono al 289. Mi reco poi in pomeriggio dello stesso giorno in pronto soccorso e mi fanno una visita. La dottoressa non vede nulla nell’utero però mi dice che è troppo presto e che avrei dovuto ripetere la visita fra una settimana. Mi prescrive acido folico e progesterone. Non mi dice nulla di più se non di aspettare. La mia paura è questa: potrebbe trattarsi di una gravidanza extra uterina? Vorrei prenderla in tempo, qualora fosse, per non arrivare a subire interventi chirurgici.
Le altre ipotesi possono essere un aborto in corso, oppure una gravidanza (anche se dubito con le perdite che ho), vero? Cosa ne pensate? Spero in vostro gentile riscontro! Ringrazio anticipatamente a chiunque saprà tranquillizzarmi un pochino!

Elsa Viora
Elsa Viora

Gentile Andrea,
la dottoressa le ha dato informazioni corrette. Il test di gravidanza positivo, come il successivo dosaggio delle beta-hCG ha confermato, indica che vi è tessuto del trofoblasto (quello che poi diventerà la placenta) che produce l'ormone beta-hCG.
Si vede "qualcosa" con l'ecografia solo quando il dosaggio è uguale o maggiore di 1.000, quando tale dosaggio è inferiore non si riesce a vedere nulla con l'ecografia.
In genere il dosaggio raddoppia nell'arco di 48-72 ore, se il dosaggio rimane stabile per più giorni la gravidanza è iniziata ma poi non è proseguita e si parla di "gravidanza biochimica", cioè sappiamo che la gravidanza è iniziata solo perché il dosaggio è positivo, ma non si è mai vista la presenza della camera ovulare all'interno dell'utero oppure all'esterno. Sono anche dette in inglese "Pregnancy of Unknown Location - PUL" e sono gravidanze di cui non sappiamo dove siano localizzate perché si sono spente molto presto, prima che si potesse vedere se erano all'interno o meno dell'utero. Ovviamente è fondamentale continuare il monitoraggio sia biochimico (dosaggio beta-hCG) sia ecografico fino a che si è posta una diagnosi: o di gravidanza in evoluzione (in utero o fuori dall'utero) oppure di aborto oppure di PUL (le beta diminuiscono sino alla scomparsa). Segua quanto le verrà suggerito. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Misura dell’embrione in sesta settimana: va bene?

20/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Il ginecologo ha l'obbligo di comunicare alla donna che aspetta un bambino l'eventuale presenza di un'anomalia: se dice che va tutto bene significa che è così.   »

Congedo parentale: è già in vigore l’estensione ai 14 anni dei figli?

19/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Paola Bernardi Locatelli

I permessi per malattia del figlio hanno subito importanti novità dal 1° gennaio 2026. Attualmente si è ancora in attesa delle istruzioni dell'INPS.   »

Ragazzina con tosse secca e stizzosa che non passa

15/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

Se le terapie effettuate contro la tosse non portano risultati e se gli accertamenti effettuati per capire le cause della tosse non hanno fatto emergere nulla, occorre pensare che il sintomo abbia un'origine psicosomatica, eventualità non certo rara in adolescenza.   »

Gravidanza inaspettata e assunzione di molti alcolici

12/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Floriana Carbone

Nella maggior parte dei casi, i comportamenti rischiosi assunti prima di sapere che la gravidanza è iniziata o determinano un aborto spontaneo oppure non causano alcun danno all'embrione. Si tratta della cosiddetta "legge del tutto o del nulla".   »

Allattamento: che fare se il bambino rifiuta uno dei due seni?

07/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Giovanna Sottini, puericultrice e maternal personal trainer

La preferenza per una delle due mammelle può dipendere dal fatto che il bambino si trova meglio in una posizione piuttosto che nell'altra. Esiste, comunque, un modo per "ingannarlo" affinché inizi a succhiare da entrambi i seni.   »

Mamma e papà con influenza forte: è giusto affidare il neonato alla nonna?

05/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

La scelta di allontanare un figlio appena nato quando si è colpiti da una malattia altamente contagiosa è saggia e si può escludere che induca il bambino a non volere più la mamma una volta guarita.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 