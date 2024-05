Ecografia transvaginale dolorosissima: può provocare l’aborto spontaneo?

Una domanda di: Anca

Vorrei sapere se nelle prime 6-7 settimane al momento del controllo è normale che venga fatta pressione con l’ecografo

transvaginale e pressione sul’utero dall’esterno allo stesso tempo? Pressione fino alle lacrime, conseguenza che dopo 30/40 minuti che sono stata

controllata mi è venuta una emorragia e ho perso la gravidanza. Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, che domanda impegnativa che mi ha posto!

Guardi…mi pare davvero incredibile che un collega possa aver fatto pressione a livello addominale tanto da provocare l’aborto che lei ha sperimentato poco dopo.

È vero che in alcuni casi l’ecografia transvaginale può essere più fastidiosa per via dell’operatore troppo disinvolto nel muovere la sonda, ma arrivare a farla piangere dal dolore mi pare situazione davvero anomala. Inoltre lei non mi ha riportato il referto di quella ecografia e il motivo per cui era stata effettuata. Aveva magari delle perdite ematiche e per questo motivo si era recata in pronto soccorso? Era stato visualizzato l’embrione con il battito o almeno la camera gestazionale in utero?

Come vede avrei bisogno di informazioni più precise per poterle rispondere in scienza e coscienza, come la mia arte richiede.

Mi permetto di abbracciarla a distanza e darle coraggio: è doloroso perdere una gravidanza, ci si sente improvvisamente vuote e magari si teme anche di essere “difettate”, di avere qualche problema di salute che impedisca la gravidanza stessa.

Di solito si cerca anche una spiegazione per quello che è successo e nella stragrande maggioranza dei casi ci si sente colpevoli di qualcosa: di aver bevuto alcolici, di aver fumato, di essersi stancate eccessivamente… le mamme si danno sempre la colpa di tutto, come se i figli fossero in vita soltanto grazie a loro!

Io temo che la sua gravidanza fosse già destinata ad interrompersi e questo esame così invasivo per lei non ha fatto altro che anticipare quanto stava in realtà per accadere. L’ecografia interna infatti potrebbe stimolare l’utero a contrarsi, anche se per poco tempo, come d’altronde capita anche per via dei rapporti sessuali che infatti non sono vietati in gravidanza, se non in particolari condizioni.

Per questo potrebbe essere accaduto che a breve distanza dall’ecografia lei abbia avuto l’emorragia.

Non so se l’ho aiutata a chiarire i suoi dubbi, in ogni caso resto a sua disposizione, augurandole di poter realizzare presto il suo sogno di diventare mamma.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

