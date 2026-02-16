Ecografia transvaginale: potrebbe causare un aborto?

Dottoressa Elisa Valmori

Una domanda di: Sonia
Salve sono alla 5 settimana di gravidanza super a rischio per due aborti precedenti, utero bicorne e vari problemi. Oggi sono andata al ps ostetrico per dei dolori, mi fanno eco trasvaginale mentre controllano con la sonda sento un dolore atroce: mi hanno potuto creare qualche problema/aborto visto lo stato particolare del mio utero? Perché ho dei dolorini sotto, il mio ginecologo privato non mi ha mai fatto sentire dolore... La dottoressa mi ha anche messo un dito per vedere il collo dell'utero.

Salve signora, coraggio! L'ecografia interna non è mai piacevole, lo sappiamo, anche se può essere più o meno antipatica in base a chi maneggia la sonda.
Se una paziente gravida si presenta in pronto soccorso noi medici siamo tenuti ad effettuare sia la visita che l'ecografia interna (a 5 settimane per forza, se invece siamo a 10 o 15 settimane può essere sufficiente quella esterna transaddominale). L'ecografia come la visita possono causarle dei dolorini simili al ciclo mestruale ossia delle modeste e temporanee contrazioni uterine di riflesso, ma non certo indurle problemi a lungo termine o addirittura metterla a rischio di aborto spontaneo. Anche se non mi ha riportato il referto della visita e dell'ecografia in pronto soccorso, immagino tutto stia comunque procedendo bene. Capisco che lei si senta in bilico in ogni istante per via dei due aborti pregressi e dell'utero bicorne ma e vorrei invitarla ad avere fiducia nel suo piccolo "fagiolino": anche lui ce la sta mettendo tutta per diventare grande!
Inoltre, come dice il detto, "cuor contento il Ciel lo aiuta" ed è proprio vero, soprattutto in gravidanza in cui siamo particolarmente sensibili e persino impressionabili sia al bello che soprattutto al brutto.
Spero di averle risposto e di averla rincuorata, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

