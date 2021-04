Ectasia dei “bacinetti” rilevata dall’ecografia

Una domanda di: Francesca

Sono di 21+1 settimane oggi durante l’ecografia morfologica si sono resi conto che la mia bambina ha una minima ectasia dei bacinetti renali (a destra 4,5mm e a sinistra 3,5mm), mi devo preoccupare ?



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, di solito un’alterazione come questa si risolve alla nascita. Naturalmente sarà necessario controllarne l’evoluzione durante la gravidanza, con ecografie seriate che le prescriveranno in base a quanto rilevato durante l’esame. Con cordialità.

