Ectropion in gravidanza: c’è da preoccuparsi se sanguina?

Dottoressa Sara De Carolis A cura di Sara De Carolis - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 05/06/2026 Aggiornato il 05/06/2026

Non c'è alcun rischio né per la futura mamma né per il feto se la "piaghetta" (ectropion) sanguina, eventualità frequente proprio durante la gravidanza.

Una domanda di: Ramona
Mi è stato diagnosticato un ectropion facilmente sanguinante a 17 settimane + 5 giorni che ha sanguinato dopo stimolazione esterna. C'è è da preoccuparsi? Come devo comportarmi?

Sara De Carolis
Sara De Carolis

Cara Ramona,
un ectropion sanguinante è frequente e in gravidanza peggiora, senza tuttavia comportare rischi per la mamma o per il feto.
Indispensabile è avere eseguito un pap test/Thin Prep al fine di escludere patologie neoplastiche. L'ectropion è il tessuto mucoso che riveste internamente l'utero e la cervice che sporge da quest'ultima. Alla vista appare come una chiazza rossata-rossastra: il suo nome scientifico è “ectopia” oppure “ectropion” che significa “fuori sede”, ma comunemente si parla di "piaghetta". Cordialmente.

Ectropion in gravidanza: c’è da preoccuparsi se sanguina?

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