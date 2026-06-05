Ectropion in gravidanza: c’è da preoccuparsi se sanguina?

Non c'è alcun rischio né per la futura mamma né per il feto se la "piaghetta" (ectropion) sanguina, eventualità frequente proprio durante la gravidanza.
Una domanda di: Ramona Mi è stato diagnosticato un ectropion facilmente sanguinante a 17 settimane + 5 giorni che ha sanguinato dopo stimolazione esterna. C'è è da preoccuparsi? Come devo comportarmi?
Sara De Carolis
Cara Ramona,
un ectropion sanguinante è frequente e in gravidanza peggiora, senza tuttavia comportare rischi per la mamma o per il feto.
Indispensabile è avere eseguito un pap test/Thin Prep al fine di escludere patologie neoplastiche. L'ectropion è il tessuto mucoso che riveste internamente l'utero e la cervice che sporge da quest'ultima. Alla vista appare come una chiazza rossata-rossastra: il suo nome scientifico è “ectopia” oppure “ectropion” che significa “fuori sede”, ma comunemente si parla di "piaghetta". Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Arrabbiarsi e urlare può capitare anche alle donne che aspettano un bambino: fortuna vuole che il liquido amniotico attutisca i suoni provenienti dall'esterno, proteggendo il feto da quello che all'esterno produce, invece, un forte impatto acustico. »
L'ecografia è un indagine in movimento, che viene letta a mano a mano che le immagini appaiono sullo schermo. Un unico fotogramma può indurre in inganno in relazione al sesso del bambino, mentre durante l'esecuzione dell'esame difficilmente si sbaglia. »
Proporre le verdure insieme al pesce è un’ottima abitudine. Le verdure completano il profilo nutrizionale della pappa, in più aiutano ad accettare il sapore del pesce grazie alla loro naturale dolcezza. »
Le possibili ragioni di un'irregolarità mestruale sono numerose: per individuare quale tra queste è responsabile di un ritardo serve un controllo ginecologico ed eventualmente i dosaggi ormonali che si effettuano con lo specifico esame del sangue. »
Le informazioni contenute nel sito BimbiSanieBelli.it hanno uno scopo puramente informativo e non possono in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto tra paziente e medico curante né possono costituire una formulazione di diagnosi o prescrizione di farmaci o trattamenti. E’ sempre opportuno consultare il proprio medico curante e/o gli specialisti riguardo indicazioni su assunzione dei farmaci o dubbi e quesiti. Leggi il Disclaimer