Ectropion in gravidanza: c’è da preoccuparsi se sanguina?

Una domanda di: Ramona Mi è stato diagnosticato un ectropion facilmente sanguinante a 17 settimane + 5 giorni che ha sanguinato dopo stimolazione esterna. C'è è da preoccuparsi? Come devo comportarmi?



Sara De Carolis Sara De Carolis

Cara Ramona,

un ectropion sanguinante è frequente e in gravidanza peggiora, senza tuttavia comportare rischi per la mamma o per il feto.

Indispensabile è avere eseguito un pap test/Thin Prep al fine di escludere patologie neoplastiche. L'ectropion è il tessuto mucoso che riveste internamente l'utero e la cervice che sporge da quest'ultima. Alla vista appare come una chiazza rossata-rossastra: il suo nome scientifico è “ectopia” oppure “ectropion” che significa “fuori sede”, ma comunemente si parla di "piaghetta". Cordialmente.

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