Egografia: quando si ha diritto a effettuarla gratis?

Una domanda di: Patrizia

Salve mia cognata ha avuto l’ultima mestruazione il 9 novembre, il 7 dicembre non è arrivata, ha effettuato il dosaggio dell’ormone beta-hCG e risulta 5000. Può avere diritto a fare l’ecografia gratis? E chi la deve prescrivere?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, mi scusi se l’ho fatta attendere per la risposta…eccomi qui. Certamente sua cognata ha diritto ad effettuare una ecografia dal momento che è incinta ormai di più di 8 settimane (si calcola l’inizio della gravidanza a partire dalla ultima mestruazione, quando ancora il bambino non è stato ancora concepito, lo so che sembra strano ma a noi ginecologi facilita molto il lavoro ragionare in questi termini).

Detto questo, l’ecografia di datazione della gravidanza andrebbe prescritta dal medico di base oppure, se la signora accede (previo appuntamento) in un consultorio familiare, sarà il ginecologo stesso che la visita a rilasciare la prescrizione e ad effettuare la prestazione.

Spero che nel frattempo abbiate già preso iniziativa autonomamente.

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità e…rallegramenti alla zia!



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto