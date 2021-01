EllaOne presa nel periodo fertile funziona?

Una domanda di: Alessandra

Salve dottore. Ho avuto un rapporto a rischio, dal momento che il

preservativo si è rotto e quindi del liquido seminale è finito dentro. Entro

un’ora ho assunto ellaone. Mi trovavo al 14 esimo giorno dall’ultimo ciclo,

quindi nel periodo fertile. Ho letto che in questo periodo l’efficacia di

questo farmaco diminuisce o addirittura si azzera, volevo avere dei

chiarimenti in merito e spero possa rassicurarmi. La ringrazio.



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

L’efficacia nell’impedire che la gravidanza si manifesti rimane alta. L’ovulazione però si è verificata e il concepimento non è stato impedito.

EllaOne impedisce che il figlio concepito si annidi in utero: l’endometrio, infatti, non può prepararsi ad ospitarlo.

In sintesi: l’efficacia antiovulatoria si azzera 36 ore prima dell’ovulazione, ma l’endometrio non consente mai l’annidamento.

Lei ha ovulato, può aver concepito, ma suo figlio non potrebbe mai annidarsi e sopravvivere.

La gravidanza non compare. Con cordialità.



