EllaOne: ci sono rischi ad assumerla in allattamento?

Una domanda di: Lidia

Salve ho preso EllaOne mercoledì sera alle 19,00 e ho smesso di allattare il mio piccolo di nove mesi che nonostante lo svezzamento continua le sue poppate durante la notte e la mattina. Ho ripreso presa dalla stanchezza ad allattarlo oggi sabato notte, sono passate più di 48 ore dall’ assunzione del farmaco. Cosa può comportare!? Grazie.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Lidia, l’ulipristal (principio attivo contenuto in EllaOne) passa nel latte materno in basse quantità. Considerando l’età del lattante la dose eventualmente assunta attraverso il latte è pressoché trascurabile. A maggior ragione se sono trascorse più di 48 ore dall’assunzione del farmaco. Non ci sono quindi motivi per ritenere che nel suo caso l’allattamento comporti rischi di effetti indesiderati per il bambino. Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

