EllaOne: dopo averla presa può comunque iniziare una gravidanza?

Una domanda di: Lorenza Ho avuto un rapporto il 5 luglio, 2/3 spinte senza preservativo poi l’ha indossato e dopo un po' è venuto dentro al preservativo ma fuori di me. Tre giorni dopo ho preso la pillola ellaone ma ancora non mi arrivano le mestruazioni (in genere anticipano) e ho ancora i sintomi che mi vengono solitamente quando mi devono arrivare. Potrei essere incinta?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

quando si ha il dubbio di aver avviato una gravidanza occorre fare il test che è l'unico mezzo sicuro per dissiparlo. Detto questo, tenga presente che il contraccettivo di emergenza è efficace ma non al 100% cioè non è detto che funzioni sempre. Comunque, anche se la gravidanza non è iniziata può provocare irregolarità mestruali nel mese successivo, quindi ritardi delle mestruazioni. In generale, se non si desidera una gravidanza è opportuno utilizzare il preservativo fin dall'inizio della penetrazione. In alternativa, si può impiegare una contraccezione ormonale. La pillola dei giorni o del giorno dopo deve invece essere utilizzata solo occasionalmente. Cari saluti.



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