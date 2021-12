EllaOne: è possibile che inizi una gravidanza anche dopo averla assunta?

Una domanda di: Stefany

Perdonate il panico ma ho davvero bisogno di chiarire

questo dubbio poiché mi sta stressando molto. Dunque, inizio col dire che il

mio ciclo è stato sempre irregolare, con ritardo di alcuni giorni. Premetto

che io e il mio ragazzo non usiamo metodi contraccettivi poichè siamo sempre

stati attenti ma ieri, il 15/12/21 alle 10 del mattino circa, abbiamo avuto

un rapporto completo (con eiaculazione interna, per forza maggiore). Dopo 6

ore dal rapporto, ho assunto la pillola EllaOne, stando tranquilla sapendo

che l’efficacia è molto elevata quanto prima si assume. L’ultima mestruazione credo mia sia venuta il 3/12 quindi da poco…volevo sapere se anche dopo

aver assunto la pillola entro poche ore dopo il rapporto, c’è il rischio che

possa rimanere incinta. Considerando che la pillola continua ad avere

effetto persino dopo alcuni giorni. Aspetto con ansia sue risposte perché sono molto

preoccupata. Grazie.





Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Probabilmente il rapporto è avvenuto nei giorni più fertili. Il tredicesimo è tipicamente il preovulatorio (dovrebbe riconoscere il muco fluido a chiara d’uovo), il più fertile.

EllaOne in quei giorni non impedisce l’ovulazione: lei può concepire, ma il figlio concepito non può annidarsi nell’endometrio, che è la mucosa che riveste internamente l’utero, in quando ellaOne lo rende inospitale. Le statistiche dicono che la gravidanza non compare in oltre l’80 per cento dei casi. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

