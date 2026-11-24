Il contraccettivo d'emergenza funziona, ma non assicura un'efficacia del 100 per 100 quindi una possibilità, anche se piccola, che la gravidanza inizi nonostante la sua assunzione va messa in conto.
Una domanda di: Arianna
Ho avuto un rapporto non protetto completo al mio 6° giorno di ciclo (avevo ancora delle perdite marroni) a distanza di 9 ore ho assunto ellaOne. Ovviamente sono molto preoccupata e spero sia efficace. Calcolando che ho un ciclo regolare di 30/35 giorni dovrei poter star tranquilla che anche qualora lo sperma sopravvivesse 5 giorni non starei comunque ovulando (arrivando all'11° giorno) a maggior ragione prendendo ellaOne che dovrebbe ritardarla. Cosa ne pensate? Dopo quanto dal rapporto un test di gravidanza dà un risultato attendibile sia negativo sia positivo?
Claudio Ivan Brambilla
Cara signora,
ellaOne funziona, ma non si può mai avere la certezza che abbia un’efficacia del 100 per 100. Il test di gravidanza può farlo circa dopo due settimane dal rapporto che potrebbe aver portato al concepimento. Tenga presente che ellaOne può dare irregolarità mestruale, in particolare nel mese successivo alla sua assunzione, quindi le mestruazioni potrebbero anticipare oppure tardare anche se la gravidanza non si fosse avviata. Cordialmente.
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