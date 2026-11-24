Una domanda di: Arianna



Ho avuto un rapporto non protetto completo al mio 6° giorno di ciclo (avevo ancora delle perdite marroni) a distanza di 9 ore ho assunto ellaOne. Ovviamente sono molto preoccupata e spero sia efficace. Calcolando che ho un ciclo regolare di 30/35 giorni dovrei poter star tranquilla che anche qualora lo sperma sopravvivesse 5 giorni non starei comunque ovulando (arrivando all'11° giorno) a maggior ragione prendendo ellaOne che dovrebbe ritardarla. Cosa ne pensate? Dopo quanto dal rapporto un test di gravidanza dà un risultato attendibile sia negativo sia positivo?