EllaOne: è vero o no che è antinidatoria?

Una domanda di: Stefano

Il mio quesito riguarda l’efficacia del farmaco EllaOne, altresì

conosciuto come pillola dei cinque giorni dopo. Nel caso specifico la mia

compagna l’ha assunta esattamente 116 ore dopo il rapporto non protetto.

Leggo che, secondo molti, l’azione del farmaco potrebbe essere abortiva

oltre che antiovulatoria. A Suo modo di vedere l’efficacia del farmaco si

sarebbe mantenuta anche avendola assunta in extremis ? E, in tal caso,

avrebbe impedito il corretto annidamento?



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega Gentile signor Stefano,

mi mancano dati su quando sia avvenuto il rapporto in relazione ai giorni fertili.

In ogni caso, il farmaco inibisce l’endometrio in qualunque momento del ciclo venga assunto.

Se avesse concepito, per il concepito non ci sarebbero state possibilità.