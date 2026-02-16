EllaOne: funziona anche se l’ovulazione è in corso?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 16/02/2026 Aggiornato il 16/02/2026

In linea teorica, se l'ovulazione è in atto la pillola dei cinque giorni dopo non dovrebbe funzionare, tuttavia poiché rende l'endometrio inospitale potrebbe comunque ostacolare l'avvio di una gravidanza.

Una domanda di: Giovanni
Buongiorno, io e la mia ragazza abbiamo avuto un rapporto a rischio (coito interrotto) il quattordicesimo giorno del suo ciclo mestruale, che solitamente è regolare (tranne il mese prima che ha avuto un ritardo di 5 giorni). Il giorno successivo, dopo poco meno di 24 h ha preso ellaOne.
Volevo domandare se la pillola funzionasse anche con l’ovulazione in corso o già conclusa e soprattutto se anche avendola presa il giorno dopo possa funzionare lo stesso. Grazie mille, cordiali saluti.

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile Giovanni,
la pillola ellaOne funziona spostando in avanti l'ovulazione quindi in teoria se l'ovulazione è in atto non può più nulla. In realtà però agisce anche rendendo inospitale l'endometrio dove il prodotto del concepimento deve annidarsi quindi è possibile che anche se il concepimento avviene l'embrione non riesca ad annidarsi. Detto questo, non ha comunque un'efficacia del 100 per 100 quindi la gravidanza potrebbe comunque avviarsi. Per quanto riguarda i tempi di assunzione è detta dei cinque giorni dopo, quindi può essere assunta in questo lasso di tempo, anche se ovviamente prima si prende meglio è. Dopo un paio di settimane dal rapporto a rischio è comunque consigliabile fare il test di gravidanza. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

