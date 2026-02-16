EllaOne: funziona anche se l’ovulazione è in corso?

Una domanda di: Giovanni Buongiorno, io e la mia ragazza abbiamo avuto un rapporto a rischio (coito interrotto) il quattordicesimo giorno del suo ciclo mestruale, che solitamente è regolare (tranne il mese prima che ha avuto un ritardo di 5 giorni). Il giorno successivo, dopo poco meno di 24 h ha preso ellaOne. Volevo domandare se la pillola funzionasse anche con l’ovulazione in corso o già conclusa e soprattutto se anche avendola presa il giorno dopo possa funzionare lo stesso. Grazie mille, cordiali saluti.



Gentile Giovanni,

la pillola ellaOne funziona spostando in avanti l'ovulazione quindi in teoria se l'ovulazione è in atto non può più nulla. In realtà però agisce anche rendendo inospitale l'endometrio dove il prodotto del concepimento deve annidarsi quindi è possibile che anche se il concepimento avviene l'embrione non riesca ad annidarsi. Detto questo, non ha comunque un'efficacia del 100 per 100 quindi la gravidanza potrebbe comunque avviarsi. Per quanto riguarda i tempi di assunzione è detta dei cinque giorni dopo, quindi può essere assunta in questo lasso di tempo, anche se ovviamente prima si prende meglio è. Dopo un paio di settimane dal rapporto a rischio è comunque consigliabile fare il test di gravidanza. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

