EllaOne: impedisce l’ovulazione anche nel ciclo successivo?

Una domanda di: Roberta Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento: ho assunto, per una mia insicurezza, Ellaone due giorni prima delle mestruazioni arrivate puntualmente come da calendario. Questa pillola, assunta così tardivamente, può influenzare/ impedire l'ovulazione del nuovo ciclo? Spero di essere stata chiara. Grazie, cordiali saluti.



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile Roberta,

ellaOne non impedisce quasi mai l’ovulazione, se non nel primo dei giorni fertili e (meno costantemente) nel secondo e terzo. Nei successivi, i più fertili, l’ovulazione avviene sempre, il concepimento è possibile ma il concepito non può annidarsi: l’endometrio, infatti, a causa dell’inibizione della azione del progesterone, non è ospitale.

Se lei era certa della imminente mestruazione, l'ha preso inutilmente. Sulla prossima ovulazione non dovrebbe agire: in donne che l’hanno assunto settimanalmente per otto settimane di fila, partendo dal primo giorno di flusso, l’ovulazione si e verificata nel 91.7% dei casi. Tuttavia, averlo assunto può compromettere la recettività dell’endometrio anche nel prossimo ciclo. È bene sapere, inoltre, che con sole due compresse di ellaOne si è ottenuto l’aborto fino a nove settimane di gravidanza, come è stato evidenziato da uno studio condotto in Messico e pubblicato 13 mesi fa sull'autorevole New England Journal of Medicine. Se lei sapesse riconoscere il periodo fertile del ciclo saprebbe meglio orientarsi ... Cari saluti.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

