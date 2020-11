Ellaone in allattamento

Una domanda di: Dorina

Oggi ho dovuto prendere la pillola del giorno dopo (Ellaone), in seguito alla rottura del profilattico.

Ho una bimba di 1 anno, vorrei sapere dopo quanto tempo posso riprendere l’allattamento?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Gentile signora mamma, la pillola EllaOne passa nel latte materno e può essere in esso rintracciato insieme ai suoi metaboliti fino a cinque giorni dopo l’assunzione.

Tuttavia, alla luce dei casi di lattanti esposti a questo farmaco e documentati in letteratura scientifica, non sono previsti effetti collaterali per il bimbo che sta allattando, tanto più che non è né un neonato né prematuro (è in questo tipo di bimbi che sono più comuni gli effetti collaterali da farmaci assunti in allattamento).

Non vedo quindi motivo alcuno di sospendere l’allattamento in seguito all’assunzione di EllaOne.

Mi permetto solo di consigliarle di contattare la sua ginecologa per mettere a tema un metodo contraccettivo più affidabile.

Resto a disposizione se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

