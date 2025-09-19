EllaOne può causare dolore ai reni e all’ovaio dopo sette giorni dall’assunzione?

Una domanda di: Mariarosa

Ho 40 anni e ho avuto un unico rapporto a rischio ma senza eiaculazione interna il 6 settembre, ultimo ciclo 21 agosto presa dall'ansia ( secondo l'app era il mio ultimo giorno fertile) dopo precisamente 49 ore ho preso ellaOne. Volevo sapere: sarà efficace? Inoltre dall'assunzione e precisamente da una settimana ho dolore dal rene destro e all'ovaio destro: sarà un effetto collaterale? Grazie mille.

