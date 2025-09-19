EllaOne può causare dolore ai reni e all’ovaio dopo sette giorni dall’assunzione?

Dottor Francesco Maria Fusi A cura di Francesco Maria Fusi - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 19/09/2025 Aggiornato il 19/09/2025

Dopo sette giorni dall'impiego, eventuali sintomi che interessano rene e ovaio non possono dipendere dall'assunzione del contraccettivo d'emergenza.

Una domanda di: Mariarosa
Ho 40 anni e ho avuto un unico rapporto a rischio ma senza eiaculazione interna il 6 settembre, ultimo ciclo 21 agosto presa dall'ansia ( secondo l'app era il mio ultimo giorno fertile) dopo precisamente 49 ore ho preso ellaOne. Volevo sapere: sarà efficace? Inoltre dall'assunzione e precisamente da una settimana ho dolore dal rene destro e all'ovaio destro: sarà un effetto collaterale? Grazie mille.

Francesco Maria Fusi
Francesco Maria Fusi

Gentile signora,
le possibilità di una gravidanza sono estremamente basse ma non nulle. Dopo una settimana dall'assunzione i disturbi che lei riferisce (dolore al rene e all'ovaio) non possono dipendere da ellaOne. Nel caso in cui le mestruazioni fossero in ritardo sarà comunque opportuno fare il test di gravidanza, teenndo però conto che l'assunzione del contraccettivo d'emergenza può dare irregolarità transitoria del ciclo. Il ritardo, se si verificherà, potrebbe dunque essere dovuto solo all'impiego di ellaOne. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Bimbo di sei mesi che reclama ancora il seno di notte: che fare?

15/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

A volte, per risolvere il problema dei risvegli notturni per la poppata è sufficiente introdurre la seconda pappa a cena. A sei mesi, infatti, il bambino potrebbe reclamare il seno di notte solo perché ha fame.   »

Movimenti fetali in 29^ settimana: è normale che siano cambiati rispetto a prima?

10/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

In effetti, è possibile che i movimenti fetali non siano sempre uguali, ma quello che conta è riuscire ad avvertirli. Per riuscirci ogni volta che si vuole ci sono piccoli trucchi.   »

Valore delle beta: le settimane come vengono conteggiate?

05/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

La tabella di riferimento in cui sono riportati i valori desiderabili delle beta hCG considera le settimane di gravidanza in modo diverso dal calendario ostetrico. Più di preciso, rispetto a questo indica due settimane in meno.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 