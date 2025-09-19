EllaOne può causare dolore ai reni e all’ovaio dopo sette giorni dall’assunzione?

Una domanda di: Mariarosa
Ho 40 anni e ho avuto un unico rapporto a rischio ma senza eiaculazione interna il 6 settembre, ultimo ciclo 21 agosto presa dall'ansia ( secondo l'app era il mio ultimo giorno fertile) dopo precisamente 49 ore ho preso ellaOne. Volevo sapere: sarà efficace? Inoltre dall'assunzione e precisamente da una settimana ho dolore dal rene destro e all'ovaio destro: sarà un effetto collaterale? Grazie mille.
Francesco Maria Fusi
Gentile signora,
le possibilità di una gravidanza sono estremamente basse ma non nulle. Dopo una settimana dall'assunzione i disturbi che lei riferisce (dolore al rene e all'ovaio) non possono dipendere da ellaOne. Nel caso in cui le mestruazioni fossero in ritardo sarà comunque opportuno fare il test di gravidanza, teenndo però conto che l'assunzione del contraccettivo d'emergenza può dare irregolarità transitoria del ciclo. Il ritardo, se si verificherà, potrebbe dunque essere dovuto solo all'impiego di ellaOne. Cari saluti.
