EllaOne: può interferire su una successiva ricerca della gravidanza?

Una domanda di: Maria

Ho 34 anni e da 3 mesi sono alla ricerca di una gravidanza. Le scrivo perché qualche mese fa ho dovuto assumere Ellaone: il ciclo mi è tornato regolare

per lunghezza e durata della mestruazione già a distanza di un mese dalla sua assunzione ma ci sono tre cose che sono sostanzialmente cambiate da

quando l’ho presa: non soffro più di dismenorrea, ho perdite marroni per 3/4 giorni dopo la fine delle mestruazioni (mai avute prima), ho sensazioni

a livello addominale del tutto diverse da quelle che provavo prima di assumere Ellaone. Oramai sono passati quasi 5 mesi da quando l’ho presa.

Questi cambiamenti sono normali? Il fatto che non sia ancora riuscita a rimanere incinta può essere dovuto al fatto che Ellaone ha creato

problematiche ormonali o endometriali? Cosa devo fare?

La ringrazio.





Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

EllaOne è un prodotto che agisce prevalentemente sull’endometrio impedendo che si trasformi in un ambiente ospitale per il figlio eventualmente concepito. (A differenza di quanto scritto sul bugiardino, non impedisce quasi mai l’ovulazione). Il suo effetto può protrarsi anche per qualche mese e impedire che le gravidanze possano manifestarsi.

Non saprei, però, come interpretare le modifiche che lei riferisce. Ma perché l’ha presa, visto che ha iniziato quasi da subito a cercare la gravidanza?



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

