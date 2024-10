EllaOne: si deve sospendere l’allattamento dopo averla presa?

Una domanda di: Marika

Buongiorno, ho assunto da poco la pillola EllaOne 30mg e allatto la mia bambina di 10 mesi la notte.

Sul foglietto illustrativo c’è scritto di non allattare per 1 settimana, mi consiglia di attendere i 7 giorni per allattarla? Grazie.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile lettrice,

l’ulipristal passa nel latte materno in quantità molto basse ed è considerato compatibile con l’allattamento. L’indicazione riportata nel foglietto illustrativo è motivata dalla necessità dell’azienda produttrice di tutelarsi da eventuali azioni legali più che da dati scientifici.

In passato, alcuni esperti raccomandavano di lasciar trascorrere 24 ore dall’assunzione dell’ulipristal alla poppata successiva, dal momento che la maggior parte del farmaco verrebbe assunto dal lattante in questo intervallo di tempo, ma questa raccomandazione appare oggi non più necessaria e dovrebbe essere valutata sulla base del caso individuale.

Nel suo caso specifico, considerando l’età della bambina, il numero e il volume delle poppate giornaliere, la dose eventualmente assunta attraverso il latte è pressoché trascurabile e non ci sono motivi per consigliare una sospensione dell’allattamento. Cordialmente.

Cordiali saluti,

