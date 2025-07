EllaOne: si può allattare un bimbo di 15 mesi dopo averla presa?

Una domanda di: Tamara Ho preso la pillola EllaOne e mi è stato detto di non allattare perun settimana ma il mio bimb di 15 mesi continua ad attaccarsi al seno anche per conciliarsi il sonno. Ho provato in tutti i modi a dargli il biberon ma non ne vuole sapere. Vorrei sapere se comporta rischi dargli il latte almeno la notte per farlo dormire o nel caso se mi può aiutare in qualche modo. Grazie.



Carissima mamma,

il suo bambino è già ampiamente svezzato, quindi non ha come unica fonte di nutrimento il suo latte: le poppate sono ridotte, quindi, può attaccarlo al seno per farlo addormentare anche se ha assunto la contraccezione d'emergenza. In effetti la quantità di principio attivo che passa nel latte materno è minima e a questo si aggiunge che il bambino viene allattato in misura modesta. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

