EllaOne: si può comunque avviare una gravidanza?

Una domanda di: Martina Gentile Dottore, ho preso la pillola Ellaone circa un'ora dopo un rapporto non protetto. Il mio ciclo è pressoché regolare. Ho avuto le mestruazioni il 22 maggio, e il seguente nella notte tra il 19 di 20 giugno. Il rapporto è avvenuto il 27 giugno. Direi che non ero in ovulazione, non avevo le perdite filanti. Da quanto ho percepito e controllato, l'ovulazione è avvenuta intorno al 3/4 luglio. Sto attendendo il ciclo, ma di solito ho spotting e fino al giorno d'oggi 15 luglio non si è verificato. So che ellaOne può avere questo effetto di ritardare le mestruazioni seguenti, ma non nascondo che sono in forte ansia. Aggiungo che ho 44 anni ed il mio compagno 56. Le chiedo gentilmente se posso stare tranquilla. La ringrazio anticipatamente.



Cara signora,

premetto che in medicina non esistono certezze assolute ma solo probabilità, tuttavia posso dirle che dopo l'assunzione di ellaOne è possibile che si verifichino irregolarità mestruali, come lei già sa e come è riportato nel foglietto di accompagnamento del farmaco, senza che questo sia un segnale di gravidanza. A 44 anni non è facilissimo avviare una gravidanza, a maggior ragione se, come nel suo caso, non ci si trova nel periodo fertile. Detto tutto questo, in caso di ritardo delle mestruazioni, se la donna è ancora in età fertile, è opportuno effettuare il test di gravidanza che evita elucubrazioni mentali e calcoli complicati, dando la risposta al proprio dubbio in pochi minuti. Cordialmente.







