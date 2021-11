EllaOne: si può prendere in allattamento?

Una domanda di: Francesca

Sto allattando solo a colazione un bimbo di 11 mesi. Sarebbe possibile assumere Ellaone e continuare l’allattamento, considerando che tutti gli altri pasti sarebbero normali?



Gentile signora, secondo quanto riportato nel sito dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) nei sette giorni successi all’assunzione di EllaOne non si deve allattare. Il latte va tirato con il tiralatte per assicurarsi che contui a essere prodotto, ma poi va gettato. Ci sono specialisti che però ritengono possibile sospendere l’allattamento solo per 24 ore. Così stanno le cose, la decisione spetta a lei. Le consiglio comunque di pensare a una contraccezione sicura, che non la metta nelle consdizioni di dover ricorrere spesso alla “pillola dei 5 giorni dopo” che è un contraccettivo di emergenza, da usare davvero solo occasionalmente. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

