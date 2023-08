ElleOne: conviene assumerla in concomitanza della normale pillola?

Una domanda di: Federica

Ho 21 anni e da circa un anno assumo regolarmente la pillola Drospil per moderare i dolori legati al ciclo. In seguito ad un rapporto completo , mi sono recata in farmacia per assumere ellaOne per una maggiore sicurezza ma la farmacista mi ha consigliato in maniera molto decisa di non prenderla poiché con la pillola non corro alcun rischio. Gradirei un ulteriore parere, la ringrazio.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno Federica, mi sembra che il farmacista le abbia dato un ottimo consiglio in quanto la pillola anticoncezionale, se assunta correttamente (senza dimenticanze) non impone la necessità di ricorrere alla contraccezione d’emergenza n caso di rapporti sessuali. La pillola contraccettiva, per qualunque ragione venga assunta, per sua precisa caratteristica agisce impedendo l’inizio di una gravidanza. In generale, l’assunzione di ellaOne in concomitanza con l’uso della pillola contraccettiva può compromettere l’effetto anticoncezionale di quest’ultima fino al ciclo successivo. Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto