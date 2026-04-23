Ematoma a fianco della camera gestazionale: quante probabilità di non abortire?

Una domanda di: Valentina Espongo un problema che mi assale da quando ho effettuato la visita ginecologica. Le beta dopo il positivo sono state 450 dopo 48 h 1100 e successivamente sempre dopo 48h 2133. Quando ho effettuato la visita si è vista solo la camera gestazionale in utero, ma a fianco ad essa vi era un vasto ematoma basale. Quante probabilità ho che non si verifichi un aborto? Cosa posso fare? Da precisare che ho già un bimbo di 1 anno.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora,

mi sa che sta vivendo molto male questa seconda gravidanza. Io proporrei, ora che si è visualizzata la camera in utero, di rinunciare ad eseguire altri dosaggi delle beta-hCG: oltre ad essere un costo in termini economici, sono motivo di ansia e quindi non aiutano il buon andamento della gravidanza stessa.

Più che i valori delle beta-hCG, sarei interessata a sapere se il suo bimbo piccolo dorma di notte o meno e se magari lei abbia già ripreso il lavoro...giusto per capire su quanti fronti lei sia impegnata contemporaneamente! Magari sta ancora allattando oppure stava seguendo una dieta per riprendere il peso forma dopo la prima gravidanza...sono tanti gli scenari possibili!

Lei mi chiede quante probabilità ha che NON si verifichi un aborto, quindi parte sfiduciata, ma io non riesco a quantificare con una percentuale matematica: il nostro corpo è una sorpresa quotidiana! Certamente visto il quadro ecografico possiamo fare diagnosi di minaccia di aborto e questo dal punto di vista lavorativo potrebbe significare alcuni giorni di malattia (di solito è difficile ottenere la maternità anticipata così precocemente) in modo da riposarsi un poco.

Magari il bimbo di un anno va già al nido?

Se fosse a casa con lei tutto il giorno sarebbe bello avere qualcuno che l'aiutasse nelle faccende di casa o almeno vi facesse compagnia.

Immagino lei abbia in programma una ecografia a distanza di circa una settimana dalla precedente. In quella sede si potrà vedere il "fagiolino" e tenere monitorato l'ematoma.

Le auguro che tutto proceda per il meglio, mi tenga informata se desidera, cordialmente.



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