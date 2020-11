Embrione che (ancora) non si vede

Una domanda di: Angela

Salve dottore, in merito a quanto ha scritto in risposa alla mia precedente email, vorrei dirle che ho effetuato l’ecografia quando ero nella sesta settimana di gravidanza. Già in quest’epoca avrebbero dovuto vedersi l’embrione e il battito ma non c’era ancora niente, tant’è che il ginecologo ha scritto “scarsi echi embrionali”. Avrò la seconda ecografia il 25 novembre e allora vedremo. nel frattempo mi ha prescritto il dosaggio delle beta-hCG, ritenendo che probabilmente non fossi alla sesta settimana ma alla quarta o alla quinta. Lei cosa dice per il valore delle beta (che le ho indicato nell’altra email): vanno bene? Aspetto una sua risposta grazie.





Gentile signora,

le beta-hCG hanno un andamento regolare. Non sappiamo comunque nulla di lei:: ha cicli regolari? riconosce i giorni fertili? siamo realmente alla settimana gestazionale in cui crediamo di essere?

La prima ecografia non vede ancora bene: se lo strumento è adeguato e l’esame è per via transvaginale, a sei settimane l’embrione dovrebbe vedersi, e anche il battito cardiaco.

Se siamo in ritardo col concepimento, dobbiamo attendere. Certo che è l’embrione il 25 dovrà vedersi. Occorre attendere quella data. Cordialmente.

