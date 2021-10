Embrione che l’ecografia non rileva al termine della sesta settimana

Una domanda di: Gabriella

Ho avuto l’ultima mestruazione il 16 Agosto 2021, sono a 6 settimane + 5 giorni. La camera gestazionale intrauterina mm 12×8×15 e c’è il sacco

vitellino, ma l’embrione non c’è: che succede ?



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile signora,

potrebbe davvero non esserci l’embrione, cioè il suo sviluppo potrebbe essersi arrestato a differenza di quello della altre componenti che infatti l’ecografia ha individuato.

Però credo sarebbe bene eseguire un ulteriore controllo ecografico fra una settimana per essere certi della sua assenza. l’eventuale mancata evoluzione della gravidanza, generalmente è legata a problemi intrinseci dell’embrione per i quali non c’è rimedio. Sono certo comunque che il collega che ha eseguito l’ecografia le abbia fissato un altro controllo e che anche le abbia detto in che modo giudica il fatto che l’embrione in quest’epoca della gravidanza non si veda (per esempio, concepimento avvenuto più avanti rispetto al presunto in base alla data dell’ultima mestruazione). Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Cari saluti.



