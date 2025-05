Embrione che misura 1,9 centimetri a 8 settimane: è troppo piccolo?

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, che difficile impresa mi propone!

Da una parte noi medici non siamo tanto bravi a calmare l'ansia delle pazienti (semmai gliela procuriamo involontariamente con i nostri sguardi, parole, espressioni...opere e omissioni) e in secondo luogo c'è un'ansia ineliminabile che accompagna noi mamme fin da quando il test di gravidanza si colora con due linee (sarà maschio o femmina? avrà il mio o il naso del papà? sarò una brava mamma? migliore della mia?). La sua preoccupazione è che il bimbo sia piccolo per l'epoca gestazionale. Questo a volte accade senza che ci siano delle anomalie della gravidanza: può esserci stato un ritardo dell'ovulazione ed ecco che l'embrione risulta più piccolo di una o più settimane rispetto all'atteso. Dato che lei è di 8 settimane e 5 giorni, le posso dire che nella sua settimana il feto misura tra i 15 e i 21 millimetri. Se il suo piccolo ospite misura 19 millimetri ossia 1,9 centimetri, direi che corrisponde perfettamente alle attese. Immagino che la sua preoccupazione derivi anche dal percorso di PMA che descriverei come un percorso a ostacoli. Dato che ha un'età molto giovane, io sarei anche molto ottimista che le cose possano davvero andare come le ha detto il ginecologo curante. A mio parere le figure professionali più capaci di rassicurare le mamme in attesa sono le ostetriche. Si pensa che l'ostetrica "serva" soprattutto al parto ma anche durante la gravidanza ci si può appoggiare a loro per dei colloqui (gratuiti in consultorio) oltre che per il corso pre-parto. Sono convinta che potranno essere delle alleate preziose anche nel vostro caso. Infine, la invito a pensare che anche il suo piccolo ce la sta mettendo tutta per essere all'altezza delle aspettative dei suoi genitori. Spero di averla rincuorata e che possiate godervi la gravidanza come ogni mamma (e bimbo/a) merita, cordialmente.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

