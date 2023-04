Embrione che non si vede a quasi sei settimane di gravidanza

Una domanda di: Bianca

Salve, ho scoperto di essere incinta il 31 marzo (ultima mestruazione il primo marzo). Vado a fare una visita di controllo perché avevo dei crampetti e delle perdite (probabilmente da impianto). Allora, la mia ginecologa sospetta una gravidanza extrauterina ma in ospedale dopo beta e tre visite diverse, escludono questa ipotesi ma mi consigliano di andare tra una settimana dalla mia ginecologa e fare una visita. Oggi era quel giorno, sono di 5+6 e secondo la mia ginecologa avremmo dovuto vedere qualcosa ed invece oltre a camera e sacco vitellino non abbiamo visto niente e questo per lei è un chiaro segno che la gravidanza non procede correttamente. Questo perché l’ecografo segna che in base alle misure, la mia camera gestazionale corrisponde a 6+4 e che quindi si sarebbe dovuto vedere l’embrione. Vuole rivedermi giovedì dove sarò di 6+1 ma non credo che riuscirò a vedere qualcosa. Può l’embrione crescere in sole 48 ore? Ho molta paura.



Giovanni Battista Nardelli Giovanni Battista Nardelli Gentile signora Bianca, giustamente lei conosce e riferisce la data dell'U.M. ma non può sapere la data del concepimento. Pertanto deve attendere almeno la settima settimana, cioè 3 settimane oltre la fine del mese di marzo per valutare l'embrione, con affidabilità diagnostica. Deve affidarsi alla sua ginecologia perchè sta lavorando bene. Abbia fiducia. Molto cordialmente.