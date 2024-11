Embrione che non si vede a sette settimane

Una domanda di: Eleonora

Buongiorno dottore. Ho un grande dubbio che mi sta provocando molta ansia: avanti ieri ho fatto un’ ecografia vaginale e sono stati visibili vanerà

gestazionale piccola e sacco vitellino 0,20 cm senza embrione visibile. Stando all’ inizio dell ultimo ciclo cioè 15 settembre dovrei essere alla 7^

settimana il che sarebbe impossibile visto che l embrione non è visibile. Il ginecologo con poco tatto mi ha detto che potrebbe essere una gravidanza

anembrionica.

Il mese prima il ciclo mi è venuto il 21 agosto ( ciclo irregolare ) e io spero che ciò sia dovuto a un ovulazione ritardata visto che ho avuto

rapporti ad ottobre. Lei cosa ne pensa?



Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

in effetti a sette settimane di gravidanza l’embrione e l’attività cardiaca se tutto va bene dovrebbero essere ben visualizzabili dall’ecografia. A

questo punto le confermo che non resta che sperare che la sua ovulazione sia avvenuta più tardi rispetto alla data presunta. In ogni caso, solo il

trascorrere dei giorni ci potrà dire se la gravidanza sia o no in evoluzione. Di certo il suo ginecologo le avrà fissato un controllo

ecografico tra 7-10 giorni, dico bene? In quella circostanza si saprà con certezza se la gravidanza sta procedendo. Mi tenga aggiornato.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

