Embrione che non si vede alla quinta settimana

Una domanda di: Elisabetta

Dopo tanti tentativi, finalmente sono incinta, ma

oggi ho fatto un’eco e si vede solo la camera gestazionale di 3.3 mm alla

settimana 5+0 (ultima mestruazione 8 marzo e durata ciclo 32 gg).

Il ginecologo mi ha solo detto: “sentiamoci tra una settimana per fare

altra eco, se non ha perdite nel frattempo”. Sono terrorizzata.

Crede ci sia speranza che la gravidanza prosegua, o no? Ringrazio

anticipatamente e saluto.





Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, con la data dell’ultima mestruazione che mi indica e la

lunghezza dei cicli, è plausibile che la gravidanza non sia effettivamente a

5 settimana ma probabilmente più indietro. E quindi la camera gestazionale

più piccola e l’embrione non visibile. Quindi non deve essere terrorizzata

ma semplicemente rammaricarsi di essere andata dal ginecologo così presto.

Il mio consiglio è quello di attendere sempre almeno la settima settimana,

per non incorrere in problemi come questo. Attenda serenamente la prossima

settimana, come le ha consigliato il ginecologo.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto