Embrione che non si vede in quinta settimana: è preoccupante?

Una domanda di: Maria Grazia

Salve, volevo un consiglio per essere tranquilla. Siccome ho fatto l’ecografia a 5 settimane più due giorni e si è visto solo il sacco vitellino senza embrione, e purtroppo non sapendo di essere in gravidanza avevo fatto delle lastre al collo, posso aver causato

danni e quindi la gravidanza si sarà interrotta? Mi faccia sapere: sono molto

in ansia.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

a 5+ settimane + 2 giorni l’ecografia non può evidenziare più di così. E’ normale non vedere l’embrione. I raggi?

Oggi gli apparecchi radiologici sono estremamente sicuri anche per gravidanza iniziale, inoltre il collo è molto lontano dall’utero e non c’è una dispersione così ampia delle radioazioni. In più, a inio gravidanza vige la legge “del tutto o del nulla: quando si compie qualcosa di potenzialmente rischioso per il feto, o si abortisce (il tutto) o la gravidanza prosegue felicemente (il nulla). Se malauguratamente, ma è estremamente raro, i raggi avessero intaccato l’embrione, la gravidanza si interromperebbe spontaneamente. Se la gravidanza prosegue significa che può stare tranquilla. Ma penso che tutto questo glielo abbia già detto anche lo specialista che ha effettuato l’ecografia. Tanti cari saluti.



