Embrione con battito cardiaco rallentato

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 10/11/2026 Aggiornato il 10/11/2026

Quando nell'embrione viene riscontro un rallentamento della frequenza cardiaca è opportuno effettuare controlli successivi a brevi intervalli per escludere che ci sia qualcosa che non va.

Una domanda di: Martina
Salve,
ho fatto una ecografia ieri a 6 settimane e 1 giorno, si è visto tutto, ed era tutto nella norma, l'unica cosa che il ginecologo mi ha detto che il battito cardiaco era un po' rallentato, ma di stare tranquilla e mi ha fissato un nuovo appuntamento. Vorrei sentire altri pareri: c'è da preoccuparsi?

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Martina,
il cuore embrionario, come è facile comprendere, è minuscolo e quindi per pompare la quantità di sangue necessario ha una frequenza che supera i 100 battiti al minuto. Il riscontro di un rallentamento della frequenza cardiaca embrionaria va, come ha ben indicato il suo curante, controllato nel tempo perché in alcuni casi è un riscontro occasionale privo di significato ma in molti purtroppo predice un’evoluzione negativa della gravidanza verso un esito abortivo. Non vi sono esami aggiuntivi che può fare se non un controllo a una settimana da questa ecografia per vedere se la gravidanza evolve secondo tempi fisiologici. Noi siamo a disposizione, ci tenga aggiornati. Con cordialità.

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