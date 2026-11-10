Embrione con battito cardiaco rallentato

Una domanda di: Martina Salve, ho fatto una ecografia ieri a 6 settimane e 1 giorno, si è visto tutto, ed era tutto nella norma, l'unica cosa che il ginecologo mi ha detto che il battito cardiaco era un po' rallentato, ma di stare tranquilla e mi ha fissato un nuovo appuntamento. Vorrei sentire altri pareri: c'è da preoccuparsi?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Martina,

il cuore embrionario, come è facile comprendere, è minuscolo e quindi per pompare la quantità di sangue necessario ha una frequenza che supera i 100 battiti al minuto. Il riscontro di un rallentamento della frequenza cardiaca embrionaria va, come ha ben indicato il suo curante, controllato nel tempo perché in alcuni casi è un riscontro occasionale privo di significato ma in molti purtroppo predice un’evoluzione negativa della gravidanza verso un esito abortivo. Non vi sono esami aggiuntivi che può fare se non un controllo a una settimana da questa ecografia per vedere se la gravidanza evolve secondo tempi fisiologici. Noi siamo a disposizione, ci tenga aggiornati. Con cordialità.





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