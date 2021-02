Embrione con battito debole: c’è da aspettarsi il peggio?

Una domanda di: Alessandra

Sono di nuovo qui a scriverle. Dopo che le ho scritto

della mia gravidanza, che secondo la mia ginecologa non si stava evolvendo bene, ho eseguito un controllo con un altro ginecologo che mi ha detto che l’embrione

ha un battito debole (non ha specificato la frequenza cardiaca) e inoltre mi

ha riferito che la camera gestazionale è troppo piccola per l’embrione che

ormai misura 9,5 mm (ero di 7+5). Mi ha messa a riposo, mi ha prescritto

cardioaspirina e 4 ovuli di progeffik. Secondo lei c’è la possibilità che il

battito possa tornare “normale” o mi devo aspettare il peggio?Grazie per la

sua risposta e per la gentilezza che la contraddistingue.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Salve cara signora, mi sembra difficile poterle essere di aiuto senza visionare i referti delle ultime ecografie (in particolare quella a 7+4 della sua curante e a 7+5 settimane dell’altro specialista)

Certamente il dato della frequenza cardiaca è rilevante e andrebbe quantificato per poter dare un giudizio pronostico sulle probabilità che la gravidanza proceda oppure si interrompa.

A mio avviso 4 ovuli di progeffik sono una dose piuttosto impegnativa, specie se parliamo di una gravidanza insorta spontaneamente (diverso è il caso delle gravidanze insorte da procreazione assistita).

Il progesterone è l’ormone che sostiene la gravidanza, d’accordo, ma non è dimostrato che possa essere di aiuto nel suo caso specifico, solitamente viene impiegato in caso di minaccia d’aborto (quindi in presenza di perdite ematiche vaginali associate o meno a dolori pelvici) e/o riscontro ecografico di distacco chorion-deciduale.

Quanto alla cardioaspirina, potrebbe essere di aiuto nel facilitare l’avvio della gravidanza, soprattutto in chi abbia alle spalle degli aborti spontanei.

Anche se vorrei essere ottimista e darle fiducia, non le nascondo che ho qualche timore che difficilmente un battito bradicardico dell’embrione possa nel tempo regolarizzarsi…naturalmente spero di sbagliarmi e di ricevere presto buone notizie da parte sua.

Mi tenga aggiornata se riesce, forza e coraggio!



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto