Embrione e cuoricino non rilevabili in ottava settimana di gravidanza

Una domanda di: Carla

Il mio ultimo ciclo è stato il 21 marzo ma i miei due unici rapporti sono stati il 4/04 e il 10/04 . La mia prima visita è stata il 24/04 (avendo un istmocele ho voluto accertarmi subito che la gravidanza fosse nel posto giusto ) nell’eco era evidente solo la camera gestazionale. Il 16/05 il sacco vitellino bello presente e annidato molto alla parete dell’ utero ma niente battito e niente embrione sviluppato. Credo di essere ancora nella 5 settimana e non nella 6 come si pensava. La mia domanda è: posso essere rimasta incinta il 10 (9 giorni prima del prossimo ciclo) e quindi semplicemente è ancora piccolo e non si vede per questo motivo ? Grazie per la vostra risposta in anticipo.



Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora, secondo il calcolo ostetrico che prende in considerazione la data di inizio dell’ultima mestruazione (il 21 marzo, nel caso specifico) lei il giorno 16 maggio era entrata nell’ottava settimana di gravidanza (non nella quinta o sesta). In quest’epoca, se la gravidanza è evolutiva l’embrione e il battito del suo cuoricino devono essere visibili all’ecografia. Mi chiedo che cosa le abbia detto il ginecologo che ha effettuato l’ecografia perché lei di questo non mi riferisce nulla: non credo che si sia limitato a osservare l’assenza dell’embrione senza fare ipotesi e senza neppure esprimersi in un commento. Comunque sia, se, secondo il collega che ha effettuato il controllo, c’è margine di speranza per questa gravidanza, in quanto il concepimento potrebbe essere avvenuto molto dopo rispetto alla data presunta, per chiarire la situazione occorre attendere il prossimo controllo ecografico che immagino le sia stato fissato a breve. Con cordialità.

