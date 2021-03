Embrione non (ancora) visualizzato dall’ecografia al termine della sesta settimana

Una domanda di: Melissa

Buongiorno, la mia ultima mestruazione è stata il 5/02/21. A marzo ho scoperto di essere incinta: beta molto alte, il loro valore era corrispondente alla quinta settimana. Il 25 marzo sono andata a fare la prima ecografia ma si è vista solo la camera gestazionale, quindi tra 2 settimane devo riandare poteva essere troppo presto? Io ho avuto un aborto spontaneo il 7 dicembre, non vorrei riaccaddesse sono molto preoccupata.





Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

purtroppo c’è solo da attendere perché solo il trascorrere del tempo può permettere di capire se la gravidanza sta evolvendo o no. E’ possibile che al prossimo controllo l’embrione si veda, ma non posso assicurarle che accadrà e, in generale, non posso dirle nulla di più. Aspettiamo dunque, io le auguro di cuore che tutto vada per il meglio. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

