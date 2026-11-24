Salve, sono incinta di 5 settimane e 5 giorni: avevo macchie di muco rosa chiaro mi sono impressionata e ho fatto una visita ecografia interna. Abbiamo visto la camera gestazionale, ma il sacco vitellino e l'embrione no. Devo preoccuparmi per una gravidanza anembrionica o è normale?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Rosalia,

in effetti può essere un po' presto, tant'è che in genere si consiglia di effettuare la prima ecografia di controllo verso la fine della sesta settimana, proprio per non andare incontro a preoccupazioni quando magari non ce ne sarebbe motivo. Di fatto, è possibile che il concepimento avvenga qualche giorno dopo la data presunta (circa a metà del ciclo mestruale, quindi per esempio il 14° giorno in un ciclo di 28 giorni) e questo può giustificare il fatto che in prossimità della sesta settimana non sia ancora visibile l'embrione. Posto tutto questo, in simili casi è senza dubbio opportuno ripetere l'ecografia a distanza di una settimana dalla precedente, per verificare che la gravidanza stia procedendo bene, come di certo le hanno suggerito di fare, dico bene? Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Un caro saluto.

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