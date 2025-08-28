Embrione non visibile in sesta settimana: proseguirà la gravidanza?
A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia
Pubblicato il 28/08/2025
Aggiornato il 28/08/2025
In effetti in sesta settimana l'ecografo dovrebbe visualizzare l'embrione, ma se non succede potrebbe essere che il concepimento sia avvenuto più avanti rispetto alla data presunta.
Una domanda di: Ilaria
Sono ad oggi a 6 settimane di gravidanza. Una settimana fa ho fatto due accessi in PS per delle piccole perdite di sangue rosa misto rosso. Mi hanno detto che non sapevano se la gravidanza in questo casa andasse avanti e di stare a riposo e aspettare la prossima visita. Io sono stata a riposo e infatti ad oggi perdite sembrano non esserci a parte se faccio qualcosa in più a casa ho piccolissime perdite ( che mi sembrano più paragonabili a sangue vecchio). Ma non ho più sicuramente perdite come la settimana scorsa. Nell' eco avevano visto camera gestazionale e sacco vitellino. Ieri ho rifatto la visita e non ha visto perdite e sempre camera e sacco. È normale dopo una settimana non vedere ancora l'embrione? Mi rivedrà fra una settimana per vedere l'evoluzione, e il fatto di non avere più perdite è un buon segno? Grazie in anticipo.
Claudio Ivan Brambilla
Cara signora,
non avere più perdite è senza dubbio un buon segno. In genere a sei settimane l'embrione con attività cardiaca dovrebbe essere visualizzabile dall'ecografo, tuttavia può accadere che si debba attendere una settimana in più perché il concepimento è avvenuto più avanti della data presunta. Correttamente le hanno fissato un'altra ecografia tra sette giorni: in questa occasione tutto sarà più chiaro e ben delineato. Per quanto riguarda il sanguinamento, è un'eventualità possibile nelle prime settimane di gravidanza, e non è automaticamente predittivo di un aborto spontaneo. Detto questo, come più e più volte i miei colleghi e io abbiamo ribadito, il riposo a letto non serve: se una gravidanza è destinata a interrompersi non si può fare nulla per salvarla. Al riguardo è bene sapere che gli aborti spontanei nelle prime settimane di gravidanza sono dovuti al fatto che l'embrione presenta anomalie incompatibili con la sopravvivenza: è la natura stessa, dunque, a decidere in questo caso. Le auguro che tra una settimana il suo bambino sia
visibile e che poi la gravidanza prosegua per il meglio. Per il momento non ci resta che aspettare, mi faccia sapere.
