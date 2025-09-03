Embrione piccolo a sei settimane di gravidanza

Una domanda di: Sara Buongiorno dottore, volevo esporle una domanda se gentilmente mi può fornire un suo parere. Ho fatto la prima ecografia a 6+0 settimane e risulta che l'embrione sia troppo piccolo per età gestazionale. Le fornisco i dati e volevo capire se devo già iniziare a preoccuparmi oppure potrebbe migliorare. Età madre 42 anni CRL 3,9 mm GSD 15 mm YS 4 mm 120 bpm Corpo luteo 18 mm Beta 15/8 1400 mUI/mL Beta 19/8 2700 mUI/mL La ringrazio, prossima visita a otto settimane. Cordiali saluti.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Sara,

l'embrione con attività cardiaca è stato evidenziato (120 bpm) e questo è un rilevamento molto importante. A questo punto si deve solo aspettare di ripetere il controllo quando deciso dal suo ginecologo. Per quanto riguarda le misure, a sei settimane sono estremamente variabili e non ha senso valutarle se c'è il battito del cuoricino. Sarà la prossima ecografia a datare meglio la gravidanza. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante.

