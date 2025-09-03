Embrione piccolo a sei settimane di gravidanza

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 03/09/2025 Aggiornato il 03/09/2025

Se nelle prime settimane di gravidanza l'ecografia rileva non solo l'embrione ma anche il battito del suo cuoricino non ha molto senso prendere in considerazione anche altri parametri: per questi si può aspettare il controllo successivo.

Una domanda di: Sara
Buongiorno dottore, volevo esporle una domanda se gentilmente mi può fornire un suo parere. Ho fatto la prima ecografia a 6+0 settimane e risulta che l'embrione sia troppo piccolo per età gestazionale. Le fornisco i dati e volevo capire se devo già iniziare a preoccuparmi oppure potrebbe migliorare.
Età madre 42 anni
CRL 3,9 mm
GSD 15 mm
YS 4 mm
120 bpm
Corpo luteo 18 mm
Beta 15/8 1400 mUI/mL
Beta 19/8 2700 mUI/mL
La ringrazio, prossima visita a otto settimane. Cordiali saluti.

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile Sara,
l'embrione con attività cardiaca è stato evidenziato (120 bpm) e questo è un rilevamento molto importante. A questo punto si deve solo aspettare di ripetere il controllo quando deciso dal suo ginecologo. Per quanto riguarda le misure, a sei settimane sono estremamente variabili e non ha senso valutarle se c'è il battito del cuoricino. Sarà la prossima ecografia a datare meglio la gravidanza. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

