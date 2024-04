Embrione piccolo: proseguirà la gravidanza?

Una domanda di: Vanessa

Ho avuto l’ultima mestruazione gli ultimi di febbraio/primi di marzo 2024, ma sono sicura al 100% che il concepimento sia avvenuto il 26 marzo (l’unica volta fatto senza protezione). Il mio dottore mi ha vista martedì 16 aprile ma ha segnato che sono già alla 7^ settimana di gravidanza e mi ha detto che l’embrione è piccolo perché misura 1-2 mm. Quindi mi ha detto che sta indietro. Ma se sono sicura che il concepimento è avvenuto il 26 marzo ci sono con i tempi o mi devo preoccupare come dice lui? La ringrazio in anticipo.



Patrizia Mattei Patrizia Mattei

Cara signora,

quando un embrione è più piccolo del previsto i casi sono due: o la gravidanza è difettosa e il bambino non cresce come dovrebbe oppure è iniziata in ritardo rispetto alla presunta data dell’ovulazione (che in media è a metà ciclo, inteso come intervallo tra l’inizio di una mestruazione e l’inzio di quella successiva). Quest’ultimo potrebbe essere il suo caso, anche perché non è assolutamente detto che il giorno del concepimento coincida esattamente con il giorno del rapporto sessuale, visto che gli spermatozoi possono vivere nell’apparato genitale della donna per alcuni giorni. Lei dunque può indicare il 26 marzo come data in cui è avvenuto il rapporto che ha portato al concepimento, ma non può essere sicura che davvero il concepimento si sia verificato quello stesso giorno, ma più avanti. In ogni caso, una nuova ecografia fatta a distanza di sette giorni chiarirà la situazione le toglierà ogni dubbio. Le faccio tanti auguri.

