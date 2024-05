Embrione più piccolo dell’atteso: abortirò?

Una domanda di: Rita

Oggi ho fatto la prima visita e mi hanno detto che sono di 8 settimane, e che il battito cardiaco dell’embrione è a 70 e che misura meno della norma, mi hanno detto che avrò un aborto in questi giorni… la prego mi dica il contrario.



Elsa Viora Elsa Viora

Cara Rita,

l’unico modo per sapere in modo certo se la gravidanza sta procedendo è vedere l’attività carica dell’embrione/feto con l’ecografia.

Fare previsioni se si verificherà o meno un aborto è una questione più complessa per cui noi medici non abbiamo dati, lasciamo ad altri il compito di prevedere il futuro…

In pratica, non vi sono elementi ecografici certi che ci consentano di affermare che quella gravidanza procederà bene oppure si fermerà.

Quello che sappiamo è che un embrione che misuri almeno 7.0 mm all’ecografia transvaginale deve avere il cuore che batte: se la misura è inferiore oppure ci sono dei dubbi si ripete l’ecografia dopo una settimana.

Purtroppo non possiamo fare altro che aspettare

