Embrione più piccolo dell’atteso: abortirò?

Una domanda di: Morena Ho fatto un ecografia ieri, incinta di 8+2 settimane mentre il mio embrione è di 6+3 5.86 mm…inoltre mi hanno fatto sentire il battito, credevo fosse presto e mi hanno detto che è un po’ lento, va dai 70/80 battiti al minuto. Ho paura,il ginecologo mi ha detto probabile che sia dovuto all’ovulazione avvenuta dopo e ha aggiunto questa frase che mi rimbomba in testa: "Dobbiamo essere ottimisti ma realisti, hai visto qualcosa in più della settimana scorsa, probabile che era ancora più piccolo e ora sta iniziando a crescere. La settimana prossima o siamo dentro o siamo fuori”. Ho paura, dovrei prepararmi a qualcosa di brutto?



Buongiorno signora,

può capitare che l'embrione sia più piccolo (o più grande) di quanto atteso in base all'ultima mestruazione semplicemente perché l'annidamento nell'utero è avvenuto in tempi diversi rispetto al previsto. Per questo motivo le linee guida hanno recentemente deciso che l'ecografia del I trimestre serve per datare la gravidanza e non più ridatare come si diceva fino a poco fa. Il tempo permette di stabilire se sarà semplicemente una gravidaza più piccola o sfortunatamente una gravidanza che si sta spegnendo. Per quanto riguarda il battito cardiaco non si valuta a questa settimana. Cordiali saluti.





