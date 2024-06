Embrione più piccolo dell’atteso dopo la procreazione medicalmente assistita (PMA)

Una domanda di: Loana

Buongiorno dottoresa vorrei farle una domanda…Io ho fatto il pick-up 18/04/24 ,il transfer 23/04/24 . Mi hanno trasferito una blastociste in quinta giornata. La settimana scorsa 23/05 a 6+6 ho fatto una ecografia e nel referto c’èscritto “echi embrionali con CRL di 0.3 mm come 6+0”. Mi hanno detto di tornare dopo una settimana, però le cose non stanno andando bene. Il 29 maggio rifaccio l’ecografia ed emerge “polo embrionale con crl 4.4 mm e attività cardiaca”. La misura della camera non c’è scritta. Visto che ho fatto un transfer, le date sono precise e l’embrione è troppo piccolo. Secondo lei posso avere una speranza? Mi hanno detto che il 23 maggio l’embrione misurava 0.3 mm e sei giorni dopo misura 4.4 mm, quindi è cresciuto bene. Io ho già avuto due aborti spontani e non ho mai visto l’embrione. Grazie mille.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, in effetti questo piccolo fagiolino oggi dovrebbe essere di 8 settimane e anche se lo ha visto in ecografia con il cuore sfarfallante temo non sia un buon segnale questa discrepanza rispetto all’atteso. Però aspetterei a darmi per vinta, sa? Anche se il concepimento è avvenuto in data certissima, sarei propensa a credere che ci possano essere delle sorprese anche qui come in tanti ambiti del nostro mestiere (ho imparato a non fidarmi dei termini “sempre” e “mai”…per prudenza è sempre meglio essere possibilisti, altrimenti è molto facile essere smentiti sia nel bene che nel male). Magari mi dirà che la sto illudendo, ma, creda, l’ultima cosa che desidero è darle un dispiacere ulteriore, glielo assicuro. Ma credo sia saggio attenersi al detto “finché c’è vita, c’è speranza” e quel cuoricino che batte sono certa che se lo ricorderà per tutta la vita. Mi tenga aggiornata se desidera, l’abbraccio a distanza…non perda mai la speranza! Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto