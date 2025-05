Embrione più piccolo dell’atteso: proseguirà la gravidanza?

Una domanda di: Fiorenza Sono incinta a 7+1. Ultima mestruazione 17 marzo con cicli abbastanza regolari di 25 giorni. All'ecografia ieri a 7+0 si è visto un embrione con battito ma sembrava più piccolo di qualche giorno, misurava 7 mm. Il ginecologo non ha dato molto peso alla cosa e mi ha rimandato a una eco fra 3 settimane per datare bene la gravidanza prima della translucenza. Ora io non monitoro l'ovulazione ma sono abbastanza sicura di aver avuto la sensazione di essere fertile un po' dopo il solito (normalmente ovulo fra il 12 e il 13 giorno) tanto che ho avuto un rapporto con il mio compagno al 15 giorno tanto per esser sicura di coprire bene l'ovulazione. Il test di gravidanza dopo 2 giorni di ritardo (a 27 pm) era debolmente positivo. Ho speranze o mi metto l'anima in pace che la gravidanza non andrà avanti?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

rispondo con ritardo alla sua mail e spero di trovarla bene.

Direi che è corretto ripetere un'ecografia per datare la gravidanza e decidere effettivamente quando è insorta e quando deve indicativamente partorire (tanto lo sappiamo che sono i figli a orchestrare la loro nascita).

Forse non è necessario attendere tre settimane: anche dopo 7/10 giorni saremmo in grado di capire se la gravidanza proceda al meglio e quanto sia cresciuto nel frattempo il suo piccolo ospite.

Chissà se ha anche i sintomi della gravidanza (nausea, tensione al seno, sonno estremo, fastidio agli odori, minzione notturna, umore più fragile che mai…): sono anch'essi un bel segnale per poter continuare a sperare che il suo desiderio di diventare mamma si stia realizzando veramente! Il segnale più tipico comunque è...l'assenza del ciclo mestruale! In questo periodo ci si può anche accontentare di quest'ultimo sintomo e vale il detto: "nessuna nuova, buona nuova".

Le auguro di cuore che tutto proceda per il meglio, mi tenga aggiornata se desidera...mi farebbe piacere!



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto