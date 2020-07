Emicrania e altri sintomi mentre si assume la pillola

La comparsa di disturbi di vario tipo, tra cui il mal di testa, rende necessario sospendere immediatamente l'assunzione del contraccettivo orale.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentle signora, purtroppo deve sospendere subito l’assunzione delle pillola, non perché forse è incinta, ma perché emicrania con vomito controindicano in modo assoluto l’impiego del contraccettivo orale. Poi parlerà con il suo medico ma intanto sospenda, spero che non abbia avuto rapporti completi. Con cordialità.

